Дым накрыл весь район: в Днепре случился масштабный пожар. Фото и видео

По предварительной информации пострадавших нет.
Об этом сообщает Информатор с места происшествия, передает OBOZREVATEL.
Пожар уничтожил большую часть здания
dp.informator.ua
4 октября, на проспекте Труда горели офисные и складские помещения. Пожаром уничтожена большая часть здания, чем был нанесен значительный материальный ущерб. По предварительной информации пострадавших нет.
Вызов на пульт ГСЧС поступил примерно в 23:00.Как установили спасатели на месте происшествия, пожар возник в складском помещении на втором этаже. Общая площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
Всего было задействовано 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Огнем повреждено офисное помещение на втором этаже, складское и производственное помещение где производили снеки, сухарики и орехи.
dp.informator.ua
В 00:28 огонь локализован и в 01:15 ликвидирован. Что именно стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.
dp.informator.ua
dp.informator.ua
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