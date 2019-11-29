Днепровская местная прокуратура №2 передала в суд обвинение в вооруженном грабеже в отношении двух иностранных граждан.

По информации следствия, мужчины напали на 18-летнего парня, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Двум иностранцам грозит тюрьма за вооруженный грабеж в Днепре (иллюстрация) vikka.ua

"Происшествие случилось в августе 2019 года возле одного из кафе в городе Днепре. Двое приятелей совершили разбойное нападение на 18-летнего парня. Угрожая ножом, злоумышленники завладели его денежными средствами в сумме 1400 грн, после чего с места преступления скрылись", – сказано в сообщении.

Иностранцам грозит ответственность по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером, 24 ноября, патрульные задержали злоумышленников, которые напали и ограбили мужчину. Происшествие случилось на центральном автовокзале.

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