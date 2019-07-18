Движение заблокировано: в Днепре трамвай протаранил легковушку. Фото

Утром 18-го июля в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай маршрута № 16 врезался в легковой автомобиль MG.
Движение электротранспорта в обоих направлениях заблокировано. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре трамвай столкнулся с легковушкой
Информатор
Известно, что на перекрестке проспекта Хмельницкого и улицы Леонида Стромцова автомобиль внезапно выехал на трамвайные пути. Несмотря на экстренное торможение трамвая, избежать столкновения не удалось.
Водитель иномарки отрицает свою вину.
В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.
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Информатор
Авария на проспекте Хмельницкого
Информатор
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Информатор
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