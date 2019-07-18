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Движение заблокировано: в Днепре трамвай протаранил легковушку. Фото

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Утром 18-го июля в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай маршрута № 16 врезался в легковой автомобиль MG.

Движение электротранспорта в обоих направлениях заблокировано. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре трамвай столкнулся с легковушкой

В Днепре трамвай столкнулся с легковушкой

Информатор

Известно, что на перекрестке проспекта Хмельницкого и улицы Леонида Стромцова автомобиль внезапно выехал на трамвайные пути. Несмотря на экстренное торможение трамвая, избежать столкновения не удалось.

Водитель иномарки отрицает свою вину.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Авария на проспекте Хмельницкого

Авария на проспекте Хмельницкого

Информатор

В Днепре трамвай протаранил легковушку

В Днепре трамвай протаранил легковушку

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик.

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Украина Днепр
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Днепр ДТП авария
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