Движение заблокировано: в Днепре трамвай протаранил легковушку. Фото

Утром 18-го июля в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай маршрута № 16 врезался в легковой автомобиль MG.

Движение электротранспорта в обоих направлениях заблокировано. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре трамвай столкнулся с легковушкой Информатор

Известно, что на перекрестке проспекта Хмельницкого и улицы Леонида Стромцова автомобиль внезапно выехал на трамвайные пути. Несмотря на экстренное торможение трамвая, избежать столкновения не удалось.

Водитель иномарки отрицает свою вину.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители.

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Авария на проспекте Хмельницкого Информатор

В Днепре трамвай протаранил легковушку Информатор

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