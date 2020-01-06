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6 января • обновлено в 13:28
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София Ковнир

Под Днепром произошло жесткое ДТП: есть пострадавшие. Фото

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На трассе М-29 Харьков-Симферополь Новомосковского района Днепропетровской области утром, 6 января, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Сообщение о ДТП поступило в 5:38, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

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ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

На место происшествия прибыли спасатели. Как выяснилось, водитель внедорожника SsangYong Rexton не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате пострадали три человека. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших с искореженного автомобиля.

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ДТП под Днепром

ДТП под Днепром

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Отметим, что на данный момент пострадавших госпитализировали в медучреждения и их состояние тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Днепра мужчина избил врача скорой помощи.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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