На трассе М-29 Харьков-Симферополь Новомосковского района Днепропетровской области утром, 6 января, случилось дорожно-транспортное происшествие.
Сообщение о ДТП поступило в 5:38, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП под Днепром
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
На место происшествия прибыли спасатели. Как выяснилось, водитель внедорожника SsangYong Rexton не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате пострадали три человека. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших с искореженного автомобиля.
ДТП под Днепром
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области
Отметим, что на данный момент пострадавших госпитализировали в медучреждения и их состояние тяжелое.
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