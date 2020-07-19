ДТП в Днепре: столкнулись Opel и скорая помощь

Яна Коваль Происшествия 10:01, 19.07.2020 Обновлено: 10:03, 19.07.2020

На пересечении улиц Фабра и Староказацкой столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи. В инциденте никто не пострадал.

Происшествие случилось 18 июля около 19:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, карета "скорой" двигалась по улице Староказацкой на вызов. Легковой автомобиль ехал по улице Фабра и не предоставил преимущество автомобилю экстренной службы с включенными проблесковыми маячками.

Столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи
Информатор
Обстоятельства выясняют правоохранители
Информатор
Врачи ехали на вызов
Информатор

Несмотря на всю серьезность ситуации, никто не травмировался. Обстоятельства выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке. Он ударил девушку по лицу, а женщины таскали ее за волосы.

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Днепр Происшествия

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