ДТП в Днепре: столкнулись Opel и скорая помощь

На пересечении улиц Фабра и Староказацкой столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи. В инциденте никто не пострадал.

Происшествие случилось 18 июля около 19:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, карета "скорой" двигалась по улице Староказацкой на вызов. Легковой автомобиль ехал по улице Фабра и не предоставил преимущество автомобилю экстренной службы с включенными проблесковыми маячками.

Столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи Информатор

Обстоятельства выясняют правоохранители Информатор

Врачи ехали на вызов Информатор

Несмотря на всю серьезность ситуации, никто не травмировался. Обстоятельства выясняют правоохранители.

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