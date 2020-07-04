ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре: есть пострадавший. Видео

В субботу, 4 июля, на пересечении Слобожанского проспекта и улицы Байкальской случилось ДТП: столкнулись автомобили Chevrolet и Opel.

Инцидент произошел около 1:30, сообщает "Информатор".

Водитель Chevrolet рассказал, что он ехал по улице Байкальской на зеленый сигнал светофора. В это время автомобиль Opel двигался на красный по Слобожанскому проспекту и в какой-то момент произошло столкновение. Chevrolet воспламенился от удара, возгорание погасили огнетушителем. В результате ДТП травмировался водитель Opel. Его госпитализировали в больницу.

На месте событий работали сотрудники полиции и скорой помощи. Врачи госпитализировали пострадавшего.

На пересечении Слобожанского проспекта и улицы Байкальской случилась авария Информатор

Пострадал водитель Opel Информатор

Авария на Слобожанском проспекте Информатор

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