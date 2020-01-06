ДТП на Космической: водитель снес ограждение и сбежал

В воскресенье, 5 января в Днепре на улице Космической, в районе областного клинического онкологического диспансера, Citroen выехал на тротуар и снес дорожное ограждение.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло в 19:00. Водитель оставил машину и покинул место аварии.

ДТП на улице Космической Информатор

Citroen ехал со стороны Запорожского шоссе в сторону ж/м Победа. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. Однако выяснить это сложно, ведь на месте его не оказалось. Автомобиль получил сильные повреждения.

Информатор

Информатор

На месте событий работали сотрудники полиции, спасатели ГСЧС и экипаж скорой помощи. На тротуаре в момент аварии никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

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