Драка со стрельбой в Днепре: полиция вышла на след подозреваемых

Полиция задержала мужчину по подозрению в причастности к драке со стрельбой возле здания с игровыми автоматами в центре Днепра в среду, 7 августа.

Правоохранители устанавливают остальных участников нападения, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистов в зале игровых автоматов Відкритий

"Полиция задержала одного из подозреваемых в хулиганских действиях в игорном заведении г. Днепр. Сейчас 24-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК", – сказано в сообщении.

Также полиция обнаружила автомобили "Hyundai Santa Fe" и "ВАЗ", на которых нападавшие скрылись с места преступления.

Во время обыска в авто и по месту жительства задержанного был обнаружен пистолет ПМР, мачете, резиновая палка и балаклавы.

Все предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Во время обыска полиция обнаружила улики Пресс-служба полиции Днепропетровской области

В полиции сообщили, что в результате нападения на активистов пострадали 7 человек.

По факту потасовки в игорном заведении открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 августа неизвестные напали на активистов, которые вызвали полицию в заведение с игровыми автоматами в центре Днепра.

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