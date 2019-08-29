Драка и выстрелы: в Днепре произошло жесткое нападение на мужчину

В Днепре задержали парня, который с пистолетом напал на местного жителя.

Нападение произошло на проспекте Слобожанском. Неизвестный пытался отобрать у мужчины сумку и завязалась драка, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, во время драки злоумышленник достал пистолет и выстрелил в горожанина. После этого он скрылся с места происшествия.

Пистолет Тolksnov

27-летний пострадавший вызвал скорую помощь и полицию.

Затем правоохранители оперативно задержали злоумышленника и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.

Отметим, что на месте происшествия полицейские обнаружили пистолет "STALKER" под патрон Флобера.

Подозреваемого доставили в Индустриальное отделение полиции.

Пистолет Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге ранее судимый местный житель избил и изрезал ножом своего 57-летнего товарища.

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