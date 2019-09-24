Доставали из-под колес: в Днепре маршрутка переехала пешехода

В Днепре 24 сентября женщина-пешеход угодила под колеса маршрутки.

Инцидент произошел на автовокзале около 12:30. Об этом сообщает "Наше місто" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре маршрутка наехала на женщину Спутник

Известно, что водитель маршрутного такси сдавал назад и не заметил идущего позади пешехода. Прохожие бросились на помощь пострадавшей. Женщину пришлось доставать буквально из-под колес.

Потерпевшей удалось отделаться легким испугом.

Фото с места инцидента опубликовали с соцсетях.

В Днепре женщина угодила под колеса маршрутки Наше місто

В Днепре женщина угодила под колеса маршрутки Наше місто

В Днепре женщина угодила под колеса маршрутки Наше місто

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту. Ночью 23 сентября на съезде с Кайдакского моста Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. Водитель скончался на месте.

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