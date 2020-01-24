Достаточно одного взрыва: украинский город оказался на грани экологической катастрофы

Остатки ракетного топлива, которые хранятся на территории химического завода в Павлограде, представляют угрозу не только для Днепропетровщины, но и для четырех соседних областей.

Контейнеры с веществом, срок годности которого истек еще 20 лет назад, рискуют сдетонировать в любой момент. Один взрыв может отправить под землю целый шахтерский городок, сообщает BBC Украина.

Как пишет издание, после распада СССР финансирование программы по утилизации твердого ракетного топлива осуществлялось в основном при поддержке США. С января 2019 года этот вопрос полностью лег на плечи украинского правительства. Сегодня Павлоградский химзавод не имеет ресурсов для проведения утилизации остатков за свой счет, ведь в реализации программы выступает лишь подрядчиком.

Украинский город оказался на грани экологической катастрофы 112.ua

Жители Павлограда десятками лет вынуждены мириться с тем, что живут на "бомбе замедленного действия". Многие из них еще в детстве становились свидетелями мощных взрывов, которыми сопровождались испытания на заводе. Коренная жительница Светлана Шаперенко утвержает, что город находится на грани существования и фактической гибели.

"Если мы уже имеем стратегический объект в городе с большим количеством взрывоопасного топлива, то ни в коем случае нельзя прекращать процесс утилизации. Государство должно четко осознавать, что оно делает, что здесь живут такие же люди, как и везде. В противном случае мы просто оказываемся на бомбе замедленного действия. Если произойдет взрыв – это конец", – поделилась Шаперенко.

Павлоград оказался на грани экологической катастрофы BBC Украина

По словам горожанина Валерия Ороса, мощные взрывы на предприятии еще в советское время заставляли содрогаться весь город.

"Вылетали стекла. Помню, во время взрыва на одном из цехов буквально сорвало крышу. Можно представить, что произойдет, если взорвется все то топливо, которое хранится на предприятии. Дело в том, что город фактически перекопан шахтами и перерезан пустотами. Если случится взрыв, все это просто осыплется и провалится", –рассказал Орос.

На данный момент на территории завода хранится 1,8 тыс. тонн просроченного твердого ракетного топлива. В случае, если чрезвычайная ситуация все же произойдет, жителям Павлограда придется искать убежище за пределами города – на восстановление его экосистемы, как утверждает гендиректор завода Леонид Шиман, уйдет как минимум 80 лет.

"Мы помним, когда в Балаклее произошла чрезвычайная ситуация. Там просто пренебрегли правилами обращения с ракетным топливом, которое находилось в двигателе. И речь шла о только 180 кг твердого ракетного топлива. Для сравнения - в одной степени содержится 50 тыс. кг. А всего на нашей территории – 1,8 млн кг", – пояснил он.

Павлоград оказался на грани экологической катастрофы BBC Украина

Единственным государством, которое может обеспечить альтернативу в утилизации опасного топлива, являются США, штат Юга. Но, как оказалось, состояние контейнеров настолько критично, что их транспортировка попросту невозможна, говорится в материале.

Государственное космическое агентство Украины не единожды информировали Кабмин о необходимости продления программы. В ответ в Минфине говорят, что деньги еще могут выделить, но когда – не уточнили.

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