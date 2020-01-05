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5 января • обновлено в 17:28
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Долго лежал на асфальте: стало известно о состоянии парня, выпавшего из окна под Днепром

1.1т
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В Желтых Водах Днепропетровской области парень в новогоднюю ночь упал из многоэтажки. Он получил множество травм, но выжил. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Парень находится в реанимации областной детской клинической больницы. Об этом сообщил Информатор.

По словам заведующего приемным отделением больницы Игоря Майденко, у подростка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, травма брюшной полости, множественные разрывы поверхности печени, ушиб почек и мочевого пузыря, а также множественные ушибы, ссадины и переломы.

Мальчик выпал из окна многоэтажки

Мальчик выпал из окна многоэтажки

После падения мальчик еще долгое время лежал на холодном асфальте перед тем, как его обнаружили. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое стабильное, оценить сознание ребенка — сложно, в сознание он так и не пришел. На данный момент его загипсовали, мальчик ожидает следующей операции. Врачи не рискуют давать прогнозы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что парень пропал днем 31 декабря, а нашли его вечером 1 января. Позже стало известно, что падение было намеренным, он пытался совершить суицид. Перед этим юноша выложил прощальное видео в Instagram, в котором призвал тех, кто его смотрит, не поступать в своей жизни так, чтобы им, в итоге, пришлось страдать.

У мальчика нет родителей, он находится под опекой бабушки. Благотворительный Фонд "Герда" проводит сбор средства для лечения подростка. Оказать помощь подростку могут все неравнодушные люди, переслав сумму на банковскую карту: 5169 3305 1488 0399. Сбор средств, оплата лекарств полностью проводится через счета благотворительного фонда.

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Место
Украина Днепр
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