Долго лежал на асфальте: стало известно о состоянии парня, выпавшего из окна под Днепром

В Желтых Водах Днепропетровской области парень в новогоднюю ночь упал из многоэтажки. Он получил множество травм, но выжил. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Парень находится в реанимации областной детской клинической больницы. Об этом сообщил Информатор.

По словам заведующего приемным отделением больницы Игоря Майденко, у подростка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, травма брюшной полости, множественные разрывы поверхности печени, ушиб почек и мочевого пузыря, а также множественные ушибы, ссадины и переломы.

Мальчик выпал из окна многоэтажки

После падения мальчик еще долгое время лежал на холодном асфальте перед тем, как его обнаружили. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое стабильное, оценить сознание ребенка — сложно, в сознание он так и не пришел. На данный момент его загипсовали, мальчик ожидает следующей операции. Врачи не рискуют давать прогнозы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что парень пропал днем 31 декабря, а нашли его вечером 1 января. Позже стало известно, что падение было намеренным, он пытался совершить суицид. Перед этим юноша выложил прощальное видео в Instagram, в котором призвал тех, кто его смотрит, не поступать в своей жизни так, чтобы им, в итоге, пришлось страдать.

У мальчика нет родителей, он находится под опекой бабушки. Благотворительный Фонд "Герда" проводит сбор средства для лечения подростка. Оказать помощь подростку могут все неравнодушные люди, переслав сумму на банковскую карту: 5169 3305 1488 0399. Сбор средств, оплата лекарств полностью проводится через счета благотворительного фонда.

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