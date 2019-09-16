Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

В Петриковском районе Днепропетровской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Местные жители запечатлели жуткое зрелище и поделились снимками в сети.

"И, как всегда, никто не понесет ответственности...Уже все разрушили...",

"Ужас",

"Просто нет слов. Кругом палят и никто не думает о том, что кто-то может пострадать. Одумайтесь наконец-то!",

"Это каким идиотом надо быть, в такую жару поджигать. Наказывать за это нужно. Сволочи!", - пишут в комментариях под фото лесного пожара.

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, сообщение о пожаре поступило вчера, 15 сентября. Ликвидация огня продолжается. Общая площадь возгорания составила 12,5 Га.

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Facebook Eduard Kapusta

Facebook Яна Вахидова

Facebook Eduard Kapusta

Facebook Яна Вахидова

Facebook Денис Лебедев

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Facebook Яна Вахидова

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве во время ликвидации пожара владелец загоревшегося здания обстрелял спасателей. Он без предупреждения совершил пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного под резиновые пули.

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