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16 сентября • обновлено в 13:15
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Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

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В Петриковском районе Днепропетровской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Местные жители запечатлели жуткое зрелище и поделились снимками в сети.

"И, как всегда, никто не понесет ответственности...Уже все разрушили...",

"Ужас",

"Просто нет слов. Кругом палят и никто не думает о том, что кто-то может пострадать. Одумайтесь наконец-то!",

"Это каким идиотом надо быть, в такую жару поджигать. Наказывать за это нужно. Сволочи!", - пишут в комментариях под фото лесного пожара.

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар

На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, сообщение о пожаре поступило вчера, 15 сентября. Ликвидация огня продолжается. Общая площадь возгорания составила 12,5 Га.

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Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Денис Лебедев

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Eduard Kapusta

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Eduard Kapusta

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Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Eduard Kapusta

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Денис Лебедев

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Днепропетровщина в огне: в сети появились жуткие фото масштабного лесного пожара

Facebook Яна Вахидова

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве во время ликвидации пожара владелец загоревшегося здания обстрелял спасателей. Он без предупреждения совершил пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного под резиновые пули.

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Место
Украина Днепр
Теги
пожар лес
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