Главная Новости
17 апреля • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

Днепропетровщина утопает в смоге: названа причина

849
Читать материал на украинском

Днепр и область 17 апреля окутал густой смог. На задымление и запах гари люди начали жаловаться еще с ночи.

Как сообщил на своей странице в Facebook эколог и депутат Днепропетровского областного совета Алексей Ангурец, из дома сейчас лучше не выходить не только из-за карантина. Мониторинговые станции зафиксировали превышение концентрации мелкодисперсной пыли.

Эту информацию подтвердили и в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии. Ситуация может быть связана с сухой погодой и сильным ветром.

Днепропетровщина утопает в смоге

Днепропетровщина утопает в смоге

Фото очевидца

Днепропетровщина утопает в смоге: названа причина

Центр экологического мониторинга

Согласно датчикам экологического бота "SaveEcoBot", от высокого уровня загрязнения воздуха потерпают населеннные пункты Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей. На карте они обозначены красным цветом. Многие днепряне уверены, что страдают из-за сильного северо-западного ветра, который мог принести продукты горения из Чернобыля и Житомирщины.

Днепропетровщина утопает в смоге: названа причина

saveecobot.com

Карта ветров

Карта ветров

allatra-science.org

Как отмечают горожане, дышать стало невозможно не только на улице, но и в помещении. Некоторые жалуются на ухудшение самочувствия.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Руслан Мороз

Скриншот

Скриншот

Facebook/Руслан Мороз

Скриншот

Скриншот

Facebook/Руслан Мороз

Кроме того, жителей области продолжают кошмарить последствия массового сжигания травы. Как сообщили в пресс-службе Государственой службы по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, только за минувшие сутки в регионе в природных экосистемах возникло 13 пожаров на общей площади 5 га. Самые распространенные пожары в экосистемах – это травяные поджоги. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.

Пожары на Днепропетровщине

Пожары на Днепропетровщине

ГУ ГСЧС

Пожары на Днепропетровщине

Пожары на Днепропетровщине

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в пятницу утром, 17 апреля, снова накрыли облака пыли и непонятного дыма. Такое явление наблюдалось в столице и днем ранее – 16 апреля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги