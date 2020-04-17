Днепропетровщина утопает в смоге: названа причина

Днепр и область 17 апреля окутал густой смог. На задымление и запах гари люди начали жаловаться еще с ночи.
Как сообщил на своей странице в Facebook эколог и депутат Днепропетровского областного совета Алексей Ангурец, из дома сейчас лучше не выходить не только из-за карантина. Мониторинговые станции зафиксировали превышение концентрации мелкодисперсной пыли.
Эту информацию подтвердили и в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии. Ситуация может быть связана с сухой погодой и сильным ветром.
Днепропетровщина утопает в смоге
Фото очевидца
Центр экологического мониторинга
Согласно датчикам экологического бота "SaveEcoBot", от высокого уровня загрязнения воздуха потерпают населеннные пункты Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей. На карте они обозначены красным цветом. Многие днепряне уверены, что страдают из-за сильного северо-западного ветра, который мог принести продукты горения из Чернобыля и Житомирщины.
saveecobot.com
Карта ветров
allatra-science.org
Как отмечают горожане, дышать стало невозможно не только на улице, но и в помещении. Некоторые жалуются на ухудшение самочувствия.
Скриншот
Facebook/Руслан Мороз
Скриншот
Facebook/Руслан Мороз
Скриншот
Facebook/Руслан Мороз
Кроме того, жителей области продолжают кошмарить последствия массового сжигания травы. Как сообщили в пресс-службе Государственой службы по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, только за минувшие сутки в регионе в природных экосистемах возникло 13 пожаров на общей площади 5 га. Самые распространенные пожары в экосистемах – это травяные поджоги. В большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях.
Пожары на Днепропетровщине
ГУ ГСЧС
Пожары на Днепропетровщине
ГУ ГСЧС
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев в пятницу утром, 17 апреля, снова накрыли облака пыли и непонятного дыма. Такое явление наблюдалось в столице и днем ранее – 16 апреля.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!