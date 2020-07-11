В Днепре полиция задержала судно с пьяным водителем на борту

В Днепре, около острова Свиного, водный патруль остановил маломерное судно "Прогресс", пассажиры и водитель которого находились без спасательных жилетов. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, происшествие случилось 10 июля. Судоводителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора. Мужчина согласился. Результат теста был положительный и составил 1,32 промилле алкоголя в крови водителя. На него полицейские составили соответствующий протокол.

Напоминаем, что управление речными или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов – снижают внимание и скорость реакции, влекут за собой наложение штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучими средствами на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Водитель катера был пьян Патрульная полиция Днепропетровской области

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