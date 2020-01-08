Днепр окутал густой дым из-за пожара: жуткие фото и видео

В среду, 8 января, на улице Владимира Антоновича (Свердлова) в Днепре вспыхнул пожар в жилом доме. Дым было видно с разных точек города.
По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пожар в Днепре
Информатор
На место выехали сотрудники ГСЧС, "скорая", патрульные и газовая служба. Ликвидация пожара продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.
Пожар в Днепре
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Пожар в Днепре
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Пожар в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Космической во вторник, 7 января, маршрутка влетела в столб. Предположительно, ее "подрезал" автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель свернул вправо и врезался в столб.
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