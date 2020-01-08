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8 января • обновлено в 12:53
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Карина Бондаренко

Днепр окутал густой дым из-за пожара: жуткие фото и видео

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В среду, 8 января, на улице Владимира Антоновича (Свердлова) в Днепре вспыхнул пожар в жилом доме. Дым было видно с разных точек города.

По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

На место выехали сотрудники ГСЧС, "скорая", патрульные и газовая служба. Ликвидация пожара продолжается. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Космической во вторник, 7 января, маршрутка влетела в столб. Предположительно, ее "подрезал" автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель свернул вправо и врезался в столб.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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