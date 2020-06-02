19-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна родильного дома в Кривом Роге Днепропетровской области, была намерена отказаться от новорожденной дочери.

О том, что ребенок ей не нужен, новоиспеченная мать заявила медикам сразу после родов. Девушка вела себя нервно и обсуждала по телефону свой вероятный побег из медучреждения. Об этом рассказали в роддоме №1 корреспондентам "Первого Городского".

Детали о девушке, выпрыгнувшей из окна роддома в Кривом Роге

Как сообщили в медучреждении, девушка не знала, на каком она сроке беременности, ранее не становилась на учет и думала, что находится на первых месяцах.

Однако схватки у нее начались в карете скорой помощи, и ребенок появился на свет в автомобиле. Вместо гинекологического отделения, куда ее везли на осмотр, мать попала в родильное, когда стало понятно, что начались схватки.

Ребенок появился на свет на седьмом месяце. Вес составляет всего один килограмм. Недоношенного младенца в крайне тяжелом состоянии отправили в перинатальный центр. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, после родов 19-летняя девушка заявила, что ребенок ей не нужен. Горожанка вела себя неспокойно и обсуждала с кем-то по телефону свой вероятный побег. А утром окровавленный труп девушки нашли на асфальте под окнами родильного дома.

Сейчас правоохранители рассматривают версию самоубийства. Открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 УК Украины, но окончательные выводы можно будет сделать, когда следствие завершится.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 1 июня в Кривом Роге Днепропетровской области молодая девушка выпрыгнула из окна родильного дома. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.

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