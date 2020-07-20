Девушка из Днепра утонула в Азовском море

Происшествия 15:55, 20.07.2020

В воскресенье, 19 июля, возле курортного села Степок недалеко от Кирилловки обнаружили тело погибшей 27-летней днепрянки.

Девушку без признаков жизни нашли по дороге на остров Бирючий. Она приехала отдохнуть на Азовское море из Днепра, сообщает Inform.zp.ua.

На место происшествия прибыли медики. Помочь девушке они уже не смогли и констатировали смерть.

Полиция начала расследование факта гибели днепрянки. Все причины и обстоятельства произошедшего установят правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина утонул в реке на глазах у жены.

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