Дети остались сиротами: названы имена жертв страшной аварии в Днепре

В Днепре масштабное ДТП, произошедшее вечером 20 января на улице Маршала Малиновского, унесло жизни двух человек.

В результате столкновения трех автомобилей погибла супружеская пара, которая находилась в салоне Opel. Сиротами остались двое маленьких детей, сообщает Информатор.

Для молодых супругов – Юлии и Валентина – вечерняя поездка на собственном автомобиле стала последней. Пара погибла на месте происшествия. У них остались двое детей — 10-летний Максим и 6-летняя Арина.

В Днепре в результате ДТП погибла супружеская пара Коллаж

Неравнодушных днепрян просят оказать посильную помощь сиротам.

"Вчера у ученика 4-А класса, школы №45, Максима, родители погибли в автокатастрофе на Малиновского. Нужна ваша финансовая поддержка. У Максима есть еще младшая сестричка, детки остались сиротами. Денежные средства на помощь детям можно передать через классного руководителя Максима в СШ №45, кабинет №27; через дирекцию школы; на номер карты бабушки: 4731 2191 0879 9903 (Власенко Светлана Васильевна)", — обратилась знакомая погибших Татьяна.

В Днепре в результате ДТП погибла супружеская пара Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали. ДТП с Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens произошло около 19:00 на улице Маршала Малиновского. Водитель и пассажирка Opel погибли на месте, их тела пришлось вырезать спасателям из разбитого авто.

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