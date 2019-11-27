Детей срочно эвакуировали: в Днепре ищут бомбы в четырех школах

В Днепре 27 ноября полиция проверяет информацию об очередном минировании школ.
В этот раз взрывчатки ищут в четырех учебных заведениях: №17, №121, №29 и 3-ей гимназии. Об этом сообщили на официальной странице департамента гуманитарной политики в Facebook.
В Днепре ищут бомбы в четырех школах
Фото очевидца
Сообщения о минировании начали поступать в полицию с 10:30. Всех учеников и работников немедленно эвакуировали из помещений.
Сейчас по местам работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи, спасатели, представители других ведомств.
Учеников начальной школы частично отпускают домой с родителями. Средние, старшие классы находятся за территорией учебного заведения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сто самых активных студентов Днепра получат именную стипендию от мэра.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram