Детей срочно эвакуировали: в Днепре ищут бомбы в четырех школах

В Днепре 27 ноября полиция проверяет информацию об очередном минировании школ.

В этот раз взрывчатки ищут в четырех учебных заведениях: №17, №121, №29 и 3-ей гимназии. Об этом сообщили на официальной странице департамента гуманитарной политики в Facebook.

В Днепре ищут бомбы в четырех школах Фото очевидца

Новости В Днепре полиция ищет взрывчатку в трех школах

Сообщения о минировании начали поступать в полицию с 10:30. Всех учеников и работников немедленно эвакуировали из помещений.

Сейчас по местам работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи, спасатели, представители других ведомств.

Учеников начальной школы частично отпускают домой с родителями. Средние, старшие классы находятся за территорией учебного заведения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сто самых активных студентов Днепра получат именную стипендию от мэра.

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