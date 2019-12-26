Чудом не попал под колеса: в Днепре мужчина упал на проезжую часть. Видео

В среду, 25 декабря, в Днепре пьяный пешеход упал на проезжую часть и чуть не угодил под колеса Toyota.

Инцидент произошел на Набережной Победы возле остановки "Массив-3". Мужчина сильно ударился головой и ему понадобилась помощь медиков, передает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водителю, который ехал в этот момент, удалось записать происходящее на видеорегистратор. На записи видно, что мужчина перешел половину дороги, после чего рухнул, едва не угодив под колеса иномарки. Сразу после этого водители остановились и бросились на помощь пострадавшему.

ДТП в Днепре Информатор

Медики госпитализировали его в городскую клиническую больницу №16. Патрульные опросили всех свидетелей аварии и вызвали на место следователя по ДТП.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 24 декабря супружеская пара устроила семейные разборки посреди улицы, благодаря чему оказалась в центре внимания прохожих.

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