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26 декабря • обновлено в 07:55
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Карина Бондаренко

Чудом не попал под колеса: в Днепре мужчина упал на проезжую часть. Видео

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В среду, 25 декабря, в Днепре пьяный пешеход упал на проезжую часть и чуть не угодил под колеса Toyota.

Инцидент произошел на Набережной Победы возле остановки "Массив-3". Мужчина сильно ударился головой и ему понадобилась помощь медиков, передает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водителю, который ехал в этот момент, удалось записать происходящее на видеорегистратор. На записи видно, что мужчина перешел половину дороги, после чего рухнул, едва не угодив под колеса иномарки. Сразу после этого водители остановились и бросились на помощь пострадавшему.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

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Медики госпитализировали его в городскую клиническую больницу №16. Патрульные опросили всех свидетелей аварии и вызвали на место следователя по ДТП.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 24 декабря супружеская пара устроила семейные разборки посреди улицы, благодаря чему оказалась в центре внимания прохожих.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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