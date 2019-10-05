ЧП с общежитием в Днепре: Филатов рассказал о последствиях

В Днепре из-за риска обрушения здания второго общежития Национального технического университета "Днепровская политехника" спецслужбы полностью перекрыли движение от Паторжинского до Героев Крут по просп. Яворницкого, а также просп. Гагарина (от ул. Академика Чекмарева к ул. Д. Яворницкого).

Изменились также маршруты трамваев и троллейбусов. Мэр Борис Филатов, который прибыл на место происшествия, призвал днепрян с пониманием относиться к ситуации (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Давайте будем терпеливыми. До соответствующих выводов специалистов большая просьба не ехать сюда. Не все понимают угрозы того, что происходит. Завтра будет перекрыт центральный проспект. Из-за серьезных осадков мы не понимаем, как будет разворачиваться ситуация. Но думаю, мы справимся с этим вызовом", – заявил городской голова во время своего видеообращения в соцсети.

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По информации Бориса Филатова, сейчас под здание общежития залили бетон. На месте остаются работать ГСЧС, полиция, профильные коммунальные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания. На месте заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Студентов, жили в общежитии, переселили.

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