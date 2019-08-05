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ЧП на электростанции в Днепре: появились первые подробности

1.1т Читать материал на украинском

На Приднепровской тепловой электростанции в Днепре назвали причину масштабной аварии.

Выброс дымовых газов и пара на энергоблоке произошел из-за повреждения трубы в верхней части котла. Об этом сообщили на странице "ДТЭК Приднепровская ТЭС" в Facebook.

В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС

В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС

sunhome.ru

"5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена", - отметили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 5 августа на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошло ЧП. Экозащитники утверждают, что на предприятии произошла масштабная авария с опасными выбросами в окружающую среду.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Видеокамера зафиксировала момент аварии. Как видно на записи, густой дым шел со всего здания электростанции.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТЭК авария
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