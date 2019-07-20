Члены избирательной комиссии в Новомосковске получают угрозы по телефону

Члены одной из избирательных комиссий и депутаты горсовета в Новомосковске получили сообщения с угрозами на мобильные телефоны.

Угрозы связаны с избирательным процессом, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Репортер

"19 июля на мобильные телефоны председателя и заместителя одной из избирательных комиссий по 38-му округу, члену избирательной комиссии и двум депутатам Новомосковского городского совета с мобильного телефона поступили угрожающие сообщения, связанные с избирательным процессом", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 20 июля, наступил "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.

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