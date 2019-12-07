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7 декабря • обновлено в 18:43
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"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

2.1т
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В пятницу, 6 декабря, в городе Каменском Днепропетровской области пьяный мужчина переехал собаку в пешеходной зоне и уехал.

Происшествие случилось возле школы №28 в частном секторе. Об этом сообщила Оксана Васина на своей странице в Facebook.

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"Когда я его догнала, он загнал уже машину во двор, вышел и начал говорить, что он не видел собаку и не слышал, как ее сбил. 45 кг собаки сбито передним бампером! Он пьяный был! Это не на дороге случилось, это во дворах, и оно летело на своем бусе как по трассе,рядом школа, чей ребенок следующий?", - написала она.

Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Facebook Оксаны Васиной

По словам женщины, мужчина регулярно ездит за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Facebook Оксаны Васиной

Facebook Оксаны Васиной

Скриншот

Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей социальной сети. Многие посоветовали женщине вызывать полицию в подобных случаях.

"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Скриншот

"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Скриншот

"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Скриншот

"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

Скриншот

Мужчина сбил собаку и уехал

Мужчина сбил собаку и уехал

Facebook Оксаны Васиной

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель городского головы Михаил Лысенко пригласил всех желающих принять участие в обсуждении проблемы обращения с животными в Днепре.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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