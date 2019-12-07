"Чей ребенок следующий?" Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку

В пятницу, 6 декабря, в городе Каменском Днепропетровской области пьяный мужчина переехал собаку в пешеходной зоне и уехал.
Происшествие случилось возле школы №28 в частном секторе. Об этом сообщила Оксана Васина на своей странице в Facebook.
"Когда я его догнала, он загнал уже машину во двор, вышел и начал говорить, что он не видел собаку и не слышал, как ее сбил. 45 кг собаки сбито передним бампером! Он пьяный был! Это не на дороге случилось, это во дворах, и оно летело на своем бусе как по трассе,рядом школа, чей ребенок следующий?", - написала она.
Сеть разозлил пьяный водитель под Днепром, переехавший собаку
Facebook Оксаны Васиной
По словам женщины, мужчина регулярно ездит за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Facebook Оксаны Васиной
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Инцидент вызвал бурную реакцию пользователей социальной сети. Многие посоветовали женщине вызывать полицию в подобных случаях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Мужчина сбил собаку и уехал
Facebook Оксаны Васиной
Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель городского головы Михаил Лысенко пригласил всех желающих принять участие в обсуждении проблемы обращения с животными в Днепре.
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