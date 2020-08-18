Часть Каменского накрыло химическим выбросом: люди просыпались от вони

Люди просыпались от едкого запаха и бежали закрывать окна. Фото: pixabay

В городе Каменское Днепропетровской области в ночь на 18 августа микрорайон "Соцгород" накрыло ядовитым химическим выбросом.

Люди просыпались от едкого запаха и бежали закрывать окна. Об этом OBOZREVATEL рассказала местная жительница Екатерина.

"Мы с мужем проснулись от жуткой вони, в горле першило. Бросились закрывать окна, но это уже не помогло – квартира была заполнена этим веществом", - поделилась девушка.

Утром она опубликовала в социальных сетях гневный пост, где в комментариях люди стали жаловаться на аналогичные ощущения. По словам местных жителей, скорее всего около 3 часов ночи произошел выброс на одном из промышленных предприятий, которые окружают микрорайон. Каменчане винят "ЕВРАЗ Южкокс".

Скриншот Facebook

"У нас тоже не чем было дышать всю ночь,окна закрывали,и это в последнее время повторяется часто по ночам,куда жаловаться не знаем"

"Я проснулся в 3 часа ночи от него. Уже с завидной регулярностью травят"

"Я уже неделю такое наблюдаю,утром рано открываю окно на проветривания ,и такая вонь ,как аммиаком каким что ли..."

"Сегодня утром видел шлейф дыма из кокса и свалки, роза ветров поменялась"

"Любимый Южкокс"

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Скриншот Facebook

Также, по словам очевидцев, утром над землей была видна дымка из неизвестного газообразного вещества. По состоянию на 11 утра 18 августа на улицах микрорайона еще ощущается химический запах, но уже менее насыщенный, в чем лично убедился журналист OBOZREVATEL. Прохожие, с которыми удалось пообщаться, жаловались на першение в горле и головную боль.

"Я живу на Соцгороде 40 лет, 20 лет проработал на заводе и ни с чем не перепутаю этот запах! Это коксовый газ. Видимо, утечка произошла или что-то внеплановое на производстве. Но почему никто не предупредил людей?" - возмущается местный житель Виктор Александрович.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 10 августа Каменское накрыло графитовой пылью после выброса на Днепровском меткомбинате.

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