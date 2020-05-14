Бывший сотрудник МВД организовал нарколабораторию в Кривом Роге

Служба безопасности Украины разоблачила наркогруппировку, которую возглавлял бывший сотрудник Министерства внутренних дел.

Следователь одного из райотделов милиции Кривого Рога после завершения службы вместе со знакомыми в местных криминальных кругах создал преступную группировку из 25 человек и контролировал сбыт амфетамина в нескольких районах города, сообщили в пресс-службе СБУ.

Пресс-служба СБУ

Злоумышленники изготавливали психотропы в собственной лаборатории, которую устроили в одной из соседних областей. Ежемесячно они сбывали запрещенных веществ на более чем миллион гривен.

Пресс-служба СБУ

Организатора и пятерых его сообщников правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время подготовки к сбыту очередной партии товара.

Пресс-служба СБУ

В ходе проведения 12 обысков по местам хранения наркотиков, а также в квартирах фигурантов дела изъято почти тысячу расфасованных доз метамфетамина и каннабиса общей стоимостью более 1,4 миллиона гривен, по ценам черного рынка, и деньги, полученные незаконным путем.

Пресс-служба СБУ

Как писал OBOZREVATEL ранее, руководство Одесской таможни организовало масштабную коррупционную схему при растаможивании товаров.