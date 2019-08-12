Бывший азовец из Днепра: стало известно, кого оккупанты убили на Донбассе

В субботу, 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, житель Днепра Роман Романенко.

Как сообщает "Информатор", погибший воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых годов войны.

Роман Романенко, погиб в ООС 10 августа Информатор

Погибший военный любил путешествовать, интересовался фотографией и спортом. Роман погиб во время вражеского обстрела.

"Вечная память нашему земляку. Герою слава! Соболезнования семье и собратьям", – написала на своей странице Facebook советница председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

О времени прощания с бойцом не сообщается.

В СМИ сообщают, что из-за обстрелов тело военного пока не смогли эвакуировать из зоны боевых действий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 10 августа, террористы на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, и еще один получил ранения.

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