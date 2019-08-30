Была раздета: под Днепром мужчина пытался утопить женщину в фонтане. Фото с места ЧП

В четверг, 29 августа, в Каменском Днепропетровской области нетрезвый мужчина пытался утопить в фонтане женщину, которая также находилась в состоянии опьянения.

Инцидент произошел на проспекте Василия Стуса около 16:00. Об этом сообщает 5692.com.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром мужчина топил женщину в фонтане Spb.kr.ru

Мужчина насильно окунал женщину в воду и не позволял выбраться. Потерпевшая изо всех сил сопротивлялась насильнику в попытках сделать вдох.

На помощь женщине подбежал парень, однако обидчик ударил его по лицу. Укротить дебошира удалось двум мужчинам, которые силой уложили мужчину на лавку и вызвали полицию.

До приезда правоохранителей обидчику удалось скрыться с места. В результате инцидента женщина получила множество синяков и царапин, однако от госпитализации отказалась.

Под Днепром мужчина топил женщину в фонтане 5692.com.ua

Под Днепром мужчина топил женщину в фонтане 5692.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина зверски убил жену. Между супругами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ножевое ранение в шею. Медики скорой помощи доставили потерпевшую в больницу, однако спасти её не удалось.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!