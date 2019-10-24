Главная Новости
24 октября • обновлено в 12:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Бросил в судью зажигалку: в Днепре бывший правоохранитель устроил дебош в суде

207 Читать материал на украинском

В Днепре 23 октября обвиняемый сорвал заседание Днепровского апелляционного суда.

Мужчина угрожал присутствующим физической расправой и проявлял агрессию по отношению к судьям. Об этом сообщает dnepr.info.

В Днепре бывший правоохранитель устроил дебош в суде

В Днепре бывший правоохранитель устроил дебош в суде

Кавказ сегодня

Новости
Скончался на месте: в Кривом Роге мужчина выпал с девятого этажа

Известно, что в прошлом обвиняемый был сотрудником правоохранительных органов. Во время оглашения обстоятельств его дела мужчина начал нецензурно выражаться и угрожать присутствующим физической расправой. После этого он достал металлическую зажигалку и бросил ее в главного судью, однако промахнулся и разбил монитор телевизора.

В целях безопасности судебное заседание было приостановлено. Хулигана могут привлечь к ответственности за угрозы и насилие в адрес судьи, вмешательство в деятельность судебных органов и порчу имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по улицам Днепра прогуливался голый мужчина. Из одежды на нем была только обувь. Мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим, после чего продолжил свой путь, не скрываясь от любопытных глаз.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
расследование полиция Драка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel