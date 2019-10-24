Бросил в судью зажигалку: в Днепре бывший правоохранитель устроил дебош в суде

В Днепре 23 октября обвиняемый сорвал заседание Днепровского апелляционного суда.

Мужчина угрожал присутствующим физической расправой и проявлял агрессию по отношению к судьям. Об этом сообщает dnepr.info.

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Известно, что в прошлом обвиняемый был сотрудником правоохранительных органов. Во время оглашения обстоятельств его дела мужчина начал нецензурно выражаться и угрожать присутствующим физической расправой. После этого он достал металлическую зажигалку и бросил ее в главного судью, однако промахнулся и разбил монитор телевизора.

В целях безопасности судебное заседание было приостановлено. Хулигана могут привлечь к ответственности за угрозы и насилие в адрес судьи, вмешательство в деятельность судебных органов и порчу имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по улицам Днепра прогуливался голый мужчина. Из одежды на нем была только обувь. Мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим, после чего продолжил свой путь, не скрываясь от любопытных глаз.

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