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2 сентября • обновлено в 11:15
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"Бронежилет разорвало": в Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ

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В Днепре в больнице Мечникова спасают старшого лейтенанта Вооруженных сил Украины.

По словам главрача больницы Сергея Рыженко, 28-летний Дмитрий родом из Яготина Киевской области. Ему оставалось четыре дня до дембеля.

30 августа возле Новозвановки Луганской области парень попал под обстрел. Его бронежилет разорвало, отбросило, и он потерял сознание.

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Раненый боец

Раненый боец

Facebook Сергея Рыженко

У Дмитрия увидели большое ранение локтя и бедра. Его доставили в военный госпиталь, а затем эвакуировали в Днепр в больницу Мечникова.

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Рыженко отметил, что у парня тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости и множественные ранения бедер.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы молодой офицер выздоровел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в больнице умер воин вооруженных сил Украины. Он скончался от полученных ранений во время обстрела в районе Марьинки.

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Персона
Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Теги
Генеральный штаб ВСУ боец АТО спасение
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