"Бронежилет разорвало": в Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ

В Днепре в больнице Мечникова спасают старшого лейтенанта Вооруженных сил Украины.

По словам главрача больницы Сергея Рыженко, 28-летний Дмитрий родом из Яготина Киевской области. Ему оставалось четыре дня до дембеля.

30 августа возле Новозвановки Луганской области парень попал под обстрел. Его бронежилет разорвало, отбросило, и он потерял сознание.

Раненый боец Facebook Сергея Рыженко

У Дмитрия увидели большое ранение локтя и бедра. Его доставили в военный госпиталь, а затем эвакуировали в Днепр в больницу Мечникова.

Рыженко отметил, что у парня тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости и множественные ранения бедер.

Сейчас врачи делают все возможное, чтобы молодой офицер выздоровел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в больнице умер воин вооруженных сил Украины. Он скончался от полученных ранений во время обстрела в районе Марьинки.

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