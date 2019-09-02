"Бронежилет разорвало": в Днепр экстренно доставили раненого бойца ВСУ

В Днепре в больнице Мечникова спасают старшого лейтенанта Вооруженных сил Украины.
По словам главрача больницы Сергея Рыженко, 28-летний Дмитрий родом из Яготина Киевской области. Ему оставалось четыре дня до дембеля.
30 августа возле Новозвановки Луганской области парень попал под обстрел. Его бронежилет разорвало, отбросило, и он потерял сознание.
Раненый боец
Facebook Сергея Рыженко
У Дмитрия увидели большое ранение локтя и бедра. Его доставили в военный госпиталь, а затем эвакуировали в Днепр в больницу Мечникова.
Рыженко отметил, что у парня тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы локтевой кости и множественные ранения бедер.
Сейчас врачи делают все возможное, чтобы молодой офицер выздоровел.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в больнице умер воин вооруженных сил Украины. Он скончался от полученных ранений во время обстрела в районе Марьинки.
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