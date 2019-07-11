Боролись до последнего: в госпитале умер раненый "киборг" из Днепра

Старший сержант 74 отдельного разведывательного батальона, выходец из Днепра Александр Колодяжный скончался в госпитале 11 июля.

Врачи не смогли спасти бойца, получившего смертельное ранение. Об этом в Facebook сообщила советница председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

Александр Колодяжный, старший сержант 74 ОРБ Цензор.НЕТ

"Четвертое ранение несовместимое с жизнью ... 11 июля, в центральном военном госпитале, утром сердце остановилось ... Врачи боролись до последней минуты", - написала она.

Житель Днепра Александр Колодяжный отправился фронт в 2014 году, принимал участие в боях за Донецкий аэропорт и в других горячих точках. Награжден орденом "За мужество" III степени, удостоен звания "Народный герой Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь 32-летнего бойца из Николаева.

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