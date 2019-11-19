Бил женщин по лицу: в Днепре задержали опасного маньяка. Фото

В Днепре задержали злоумышленника, который нападал на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.

По словам Анны Старчевской, спикера ГУНП в Днепропетровской области, маньяком оказался 32-летний местный житель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре задержали опасного маньяка Жодзiнскiя навiны

Отметим, что подозреваемого в нападениях задержали после совершения очередного преступления. Теперь злоумышленника доставили в отделение полиции и правоохранители выясняют все обстоятельства.

В Днепре задержали опасного маньяка Facebook Анны Старчевской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре вооруженные подростки запугали весь город.

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