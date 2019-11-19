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19 ноября • обновлено в 14:30
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Бил женщин по лицу: в Днепре задержали опасного маньяка. Фото

1.8т
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В Днепре задержали злоумышленника, который нападал на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.

По словам Анны Старчевской, спикера ГУНП в Днепропетровской области, маньяком оказался 32-летний местный житель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Нападает на женщин и бьет в лицо: появился фоторобот маньяка в Днепре

В Днепре задержали опасного маньяка

В Днепре задержали опасного маньяка

Жодзiнскiя навiны

Отметим, что подозреваемого в нападениях задержали после совершения очередного преступления. Теперь злоумышленника доставили в отделение полиции и правоохранители выясняют все обстоятельства.

В Днепре задержали опасного маньяка

В Днепре задержали опасного маньяка

Facebook Анны Старчевской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре вооруженные подростки запугали весь город.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Персона
Анна Старчевская
Место
Украина Днепр
Тег
нападение на женщину
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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a alexeyon
a alexeyon
Штуцер Лёва, Два человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы в строительном колледже в Благовещенске. Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства......
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