Бил женщин по лицу: в Днепре задержали опасного маньяка. Фото

В Днепре задержали злоумышленника, который нападал на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе.
По словам Анны Старчевской, спикера ГУНП в Днепропетровской области, маньяком оказался 32-летний местный житель (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре задержали опасного маньяка
Жодзiнскiя навiны
Отметим, что подозреваемого в нападениях задержали после совершения очередного преступления. Теперь злоумышленника доставили в отделение полиции и правоохранители выясняют все обстоятельства.
В Днепре задержали опасного маньяка
Facebook Анны Старчевской
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре вооруженные подростки запугали весь город.
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