Бил ногами по голове: под Днепром подросток отправил пенсионера в кому

Криворожская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу 18-летнего подростка, совершившего разбойное нападение на пенсионера.

Преступление произошло в мае 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Криворожской местной прокуратуры №1.

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В 2018 году подросток уже был осужден на 5 лет лишения свободы за совершение угона, однако тогда еще несовершеннолетнего парня суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

2 мая текущего года парень повторил преступление в еще более тяжелой форме. Во время ограбления гаража злоумышленник серьезно избил 69-летнего владельца. Обвиняемый нанёс пенсионеру не менее 3 ударов ногой по голове, после чего похитил его телефон и скутер и скрылся с места преступления.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения в виде осколочного перелома верхней челюсти, костей носа, скульной дуги, забой тканей мозга 3 степени. От полученных травм пенсионер впал в кому.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 до 25 лет. Подозреваемый, в свою очередь, свою вину в суде полностью отрицает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина всадил нож в грудь собственной жене. Местная прокуратура открыла уголовное производство. Нападавшему избрали меру пресечения.

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