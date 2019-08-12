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Бил кулаками: в Днепре мужчина напал на женщину посреди улицы

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В Днепре мужчина в состоянии наркотического опьянения среди бела дня принялся избивать женщину.

На крики женщины о помощи сбежались прохожие. Об этом сообщили в telegram-канале "Х**вый Днепр".

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В Днепре мужчина набросился на женщину

В Днепре мужчина набросился на женщину

http://gazeta.zp.ua

Известно, что инцидент произошел в районе 12-го Квартала. Первым за женщину заступился мужчина лет 55. В драку вступили около 10 человек. Нападающему наносили удары руками и ногами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчина пытался "попасть в Хогвартс" на вокзале в Днепре. Он разгонялся и бился головой об металлическую колонну на платформе. В ней осталась огромная вмятина от головы мужчины.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Днепр Драка
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