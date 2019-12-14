Бежал за маршруткой: в Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом

В Днепре 13 декабря на проезде Александра Гальченко нетрезвый пешеход угодил в аварию.

Пытаясь догнать маршрутку, мужчина выскочил на проезжую часть и попал под колеса Mercedes. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, досколльте до конца страницы).

В Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом onedio

По предварительной информации, Mercedes ехал по Александра Гальченко в сторону улицы Паникахи. Пытаясь остановить маршрутку, которая двигалась в направлении проспекта Богдана Хмельницкого, нетрезвый пешеход внезапно выбежал на дорогу. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил мужчину.

С места аварии потерпевшего с разбитой головой и травмой ноги увезла "скорая". На месте происшествия работали патрульные и следователь по ДТП.

В Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом Информатор

В Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом Информатор

В Днепре случилось жуткое ДТП с пешеходом Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что автобус из Днепра попал в ДТП по дороге в Польшу. В результате аварии пострадали четыре человека. Больше всех "досталось" водителю.

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