Без стрельбы не обошлось: СБУ задержала в Днепре опасного преступника

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в центре Днепра подозреваемого в совершении уголовного преступления.

Во время погони мужчина протаранил несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

В Днепре поймали опасного преступника 34 телеканал

"УСБУ подтверждает проведения спецоперации по задержанию фигурантов уголовного производства в Днепре. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей и повредил автомобильный транспорт жителей города. Он был задержан", – сказано в сообщении.

ЧП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко.

В СБУ отмечают, что гражданские лица не пострадали.

Вместе с тем, очевидцы сообщают о стрельбе во время инцидента.

"Стрельба также была. Стреляли по колёсам, чтобы остановить "Крузак". Очевидцы сообщили и о пулевом отверстии на лобовом стекле автомобиля", – пишут в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Других подробностей правоохранители не сообщают.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 21 ноября, в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной из групп террористической организации ИГИЛ. Задержанный находился в международном розыске за совершение убийств.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!