Без стрельбы не обошлось: СБУ задержала в Днепре опасного преступника

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в центре Днепра подозреваемого в совершении уголовного преступления.
Во время погони мужчина протаранил несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Главного управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
В Днепре поймали опасного преступника
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"УСБУ подтверждает проведения спецоперации по задержанию фигурантов уголовного производства в Днепре. Один из злоумышленников пытался скрыться от правоохранителей и повредил автомобильный транспорт жителей города. Он был задержан", – сказано в сообщении.
ЧП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко.
В СБУ отмечают, что гражданские лица не пострадали.
Вместе с тем, очевидцы сообщают о стрельбе во время инцидента.
"Стрельба также была. Стреляли по колёсам, чтобы остановить "Крузак". Очевидцы сообщили и о пулевом отверстии на лобовом стекле автомобиля", – пишут в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Других подробностей правоохранители не сообщают.
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