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18 ноября • обновлено в 09:36
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/ Происшествия

Бьет женщин в лицо: в Днепре появился опасный маньяк

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Жители Левого берега Днепра жалуются на неадекватного мужчину, который среди белого дня нападает на женщин.

По словам пострадавших, неизвестный подходит к своей жертве, бьет в лицо и убегает. Об этом сообщает местный сайт "Днепровская панорама".

В Днепре появился опасный маньяк

В Днепре появился опасный маньяк

zp.vgorode.ua

Женщины отмечают, что мужчина не грабил их, а просто бил по лицу и убегал. О нескольких инцидентах известно на улице Косиора, Калиновой и Софьи Ковалевской.

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У одной из пострадавших рана была настолько серьезная, что пришлось накладывать швы. Однако по этому поводу в полицию никто не обращался.

Бьет женщин в лицо: в Днепре появился опасный маньяк

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вооруженные подростки запугали весь город. Хулиганы отбирают телефоны и угрожают девушкам.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
нападение на женщину
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Хо Хол
Хо Хол
АТОшник скорее всего. Так что, как говорится, понять-простить.
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Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
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