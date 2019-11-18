Бьет женщин в лицо: в Днепре появился опасный маньяк

Жители Левого берега Днепра жалуются на неадекватного мужчину, который среди белого дня нападает на женщин.

По словам пострадавших, неизвестный подходит к своей жертве, бьет в лицо и убегает. Об этом сообщает местный сайт "Днепровская панорама".

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Женщины отмечают, что мужчина не грабил их, а просто бил по лицу и убегал. О нескольких инцидентах известно на улице Косиора, Калиновой и Софьи Ковалевской.

У одной из пострадавших рана была настолько серьезная, что пришлось накладывать швы. Однако по этому поводу в полицию никто не обращался.

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