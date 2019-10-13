Водителя спасали прохожие: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 12 октября "Лада" на полной скорости влетела в дерево.

За рулем автомобиля прохожие обнаружили мужчину без сознания. Об этом сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром легковушка летела в дерево Собеседник

Авария случилась на улице Тимирязева. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавшего доставали из машины прохожие, которые стали свидетелями аварии, они же и вызвали ему скорую.

Причина потери контроля над транспортным средством неизвестна. На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево Первый городской

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево Первый городской

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция устроила погоню со стрельбой. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля. На проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.

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