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13 октября • обновлено в 10:31
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Водителя спасали прохожие: в Кривом Роге произошло жуткое ДТП. Фото

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В Кривом Роге Днепропетровской области 12 октября "Лада" на полной скорости влетела в дерево.

За рулем автомобиля прохожие обнаружили мужчину без сознания. Об этом сообщает Первый городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром легковушка летела в дерево

Под Днепром легковушка летела в дерево

Собеседник

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Авария случилась на улице Тимирязева. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадавшего доставали из машины прохожие, которые стали свидетелями аварии, они же и вызвали ему скорую.

Причина потери контроля над транспортным средством неизвестна. На месте происшествия детали случившегося выясняли правоохранители.

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

Первый городской

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

Первый городской

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

В Кривом Роге легковушка влетела в дерево

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция устроила погоню со стрельбой. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля. На проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария мужчина
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