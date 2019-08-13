"Азов" забрал у террористов тело погибшего воина НГУ

Бойцы полка "Азов" забрали у террористов тело погибшего нацгвардейца из Днепра Романа Романенко.

Пресс-служба полка сообщает, что террористы не дали забрать останки воина с поля боя и похитили их под прикрытием шквального огня.

Роман Романенко, погиб на Донбассе 10 августа

"13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны остатки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности БТГр "Азов", – сказано в сообщении.

Военные трижды пытались забрать тело побратима, однако террористы регулярно вели обстрелы и мешали эвакуации.

В "Азове" сообщают, что Роман Романенко (позывной Бич) погиб в результате подрыва на фугасе во время выполнения боевого задания.

Бойцу было 25 лет. С конца 2015 года он служил в "Азове" снайпером и стал командиром одного из снайперских отделений.

Во время службы на Светлодарской дуге в марте этого года Роман помог спасти жизнь тяжело раненому командиру группы снайперов.

"За последние семь месяцев службы на передовой Роман Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе он был подан на орден "За мужество" III степени, который боец ​​должен был бы получить в ближайшее время. Его пуля для врага всегда была последней", – сообщают в полку.

Пресс-служба полка "Азов" от имени всего личного состава выражает сочувствие родным и друзьям погибшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, житель Днепра Роман Романенко. Военные не смогли эвакуировать его тело.

В свою очередь террористы, воюющие на Донбассе, выложили в сеть страшное фото изуродованного тела украинского лейтенанта.

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