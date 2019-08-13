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"Азов" забрал у террористов тело погибшего воина НГУ

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Бойцы полка "Азов" забрали у террористов тело погибшего нацгвардейца из Днепра Романа Романенко.

Пресс-служба полка сообщает, что террористы не дали забрать останки воина с поля боя и похитили их под прикрытием шквального огня.

Роман Романенко, погиб на Донбассе 10 августа

Роман Романенко, погиб на Донбассе 10 августа

"13 августа "Азов", в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко. Захватчики отказались забрать у нашей стороны остатки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, который находится в полосе ответственности БТГр "Азов", – сказано в сообщении.

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Военные трижды пытались забрать тело побратима, однако террористы регулярно вели обстрелы и мешали эвакуации.

В "Азове" сообщают, что Роман Романенко (позывной Бич) погиб в результате подрыва на фугасе во время выполнения боевого задания.

Бойцу было 25 лет. С конца 2015 года он служил в "Азове" снайпером и стал командиром одного из снайперских отделений.

Во время службы на Светлодарской дуге в марте этого года Роман помог спасти жизнь тяжело раненому командиру группы снайперов.

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"За последние семь месяцев службы на передовой Роман Романенко проявил себя как чрезвычайно профессиональный снайпер, был награжден большим количеством наград, в том числе он был подан на орден "За мужество" III степени, который боец ​​должен был бы получить в ближайшее время. Его пуля для врага всегда была последней", – сообщают в полку.

Пресс-служба полка "Азов" от имени всего личного состава выражает сочувствие родным и друзьям погибшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 10 августа, в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, житель Днепра Роман Романенко. Военные не смогли эвакуировать его тело.

В свою очередь террористы, воюющие на Донбассе, выложили в сеть страшное фото изуродованного тела украинского лейтенанта.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС погиб боец погиб нацгвардеец "Азов" Национальная гвардия
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Азов это и есть террористы
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Н Олег
Н Олег
хороший снайпер азова -- дохлый снайпер азова....
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