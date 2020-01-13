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13 января • обновлено в 08:36
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Алина Рашевская

Авто всмятку: в Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

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В Днепре 12 января на улице Журналистов около 20:00 перевернулся автомобиль Lexus.

Аварию спровоцировали погодные условия. Об этом сообщает Информатор.

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Как оказалось, причиной случившегося послужил гололед. На скользкой дороге водитель Lexus потерял управление над транспортным средством, в результате чего легковушка перевернулась на крышу.

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

Информатор

Искореженный автомобиль за считанные минуты вернули в исходное положение патрульные и очевидец. Водителю авто посчастливилось отделаться лишь легким испугом.

На данный момент коммунальщики обработали опасный участок дороги, однако риск повторения подобного инцидента сохраняется.

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

Информатор

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

Информатор

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

В Днепре из-за гололеда случилось ДТП с переворотом

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском 10 января на улице Никопольской автомобиль ВАЗ-2109 угодил в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьёзно пострадал его водитель. На высокой скорости легковушка разбилась о столб. Одной из версий правоохранителей является самоубийство.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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