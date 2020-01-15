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15 января • обновлено в 16:56
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Алина Рашевская

Авто в "фарш" и много крови: в Днепре Geely на скорости влетел в столб. Фото и видео

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В Днепре 15 января на улице Криворожской произошло столкновение автомобилей Audi и Geely.

От удара "китайца" откинуло в сторону обочины, где он разбился о столб. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Известно, что Geely двигался по улице Криворожской в направлении Рабочей. В районе дома №6 его "подрезал" Audi, после чего автомобиль развернуло в сторону обочины и откинуло в столб.

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

Коллаж

Очевидцы случившегося сразу же кинулись на помощь водителю "китайца". Тот сильно травмировал голову и истекал кровью. Потерпевшего госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

Виновник аварии после столкновения сразу же скрылся, однако внимательные свидетели успели запомнить номерной знак и марку автомобиля, поэтому патрульным удалось быстро его разыскать. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

Информатор

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

Информатор

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

Информатор

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

В Днепре Geely на скорости влетел в столб

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 15 января, на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре столкнулись маршрутка и автомобиль Mitsubishi. По словам водителя Mitsubishi, его подрезали, поэтому он резко повернул и врезался в маршрутное такси.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария
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