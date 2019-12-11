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11 декабря • обновлено в 17:01
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Авто перевернулось и загорелось: в Днепре случилось жуткое ДТП с пострадавшими. Фото и видео

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В Днепре 11 декабря на улице Космической столкнулись два легковых автомобиля.

От удара одна из машин перевернулась на крышу и загорелась. Об этом сообщили в Telegram-канале "Днепр оперативный".

В Днепре случилось жуткое ДТП с пострадавшими

В Днепре случилось жуткое ДТП с пострадавшими

Фото очевидца

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Вылетел на встречку: в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. Фото

Покороженные автомобили разбросаны на дороге в нескольких десятках метров друг от друга. По предварительной информации, в происшествии не обошлось без пострадавших, однако о характере и тяжести их травм не сообщается.

На данный момент на месте работают полиция, медики и спасатели. Возгорание перевернутого автомобиля ликвидировали. Детали произошедшего выясняются.

На данном участке движение транспорта сильно затруднено.

Информация обновляется.

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Telegram-канал "Днепр оперативный"

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

ДТП на Космической

ДТП на Космической

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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