Авария в Днепре на Набережной Победы: пострадал мотоциклист

Яна Коваль Происшествия 13:35, 11.05.2020

В Днепре на Набережной Победы мотоциклист въехал в ограждение. Водитель получил различные травмы, но после аварии оставался в сознании. На место события вызвали скорую помощь.

Инцидент произошел 11 мая приблизительно в 6:00. По предварительной информации, водитель мотоцикла двигался по Набережной Победы со стороны кольца, не справился с управлением и въехал в отбойник. Свидетели вызвали полицию и скорую, сообщает Информатор.

ДТП на Набережной Победы: есть пострадавший
Информатор

Водителю мотоцикла 52 года. Мужчина получил незначительные травмы. Скорая увезла его в 16 городскую больницу. Мотоцикл стоял на крайней левой полосе, но движение не было затруднено. Также возле "двухколесого" лежал пакет с ножом – вероятно, вещи принадлежат хозяину мотоцикла. Полицейские остались на месте выяснять обстоятельства ДТП.

ДТП на Набережной Победы
Информатор
Возле транспортного средства нашли пакет с ножом
Информатор
Мотоцикл въехал в отбойник
Информатор
Водитель мотоцикла получил травмы
Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине во время тушения пожара нашли мертвую женщину. Горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

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Днепр Происшествия

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