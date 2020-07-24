Авария с маршруткой под Днепром: пять человек попали в реанимацию. Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В четверг, 23 июля, около 15:30 возле села Шульговка Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся.

Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в аварии люди. Об этом сообщает "ТСН".

В городскую больницу Каменского с различными травмами попали 15 пассажиров перевернувшейся маршрутки. Медики осмотрели потерпевших, двоих из них из травмпункта сразу же отпустили домой с синяками и ссадинами.

Остальные 13 пассажиров находятся под наблюдением врачей. Семеро из них сейчас в отделении политравмы, один человек – в отделении хирургии.

Пятеро пассажиров автобуса попали в реанимацию, медики провели им необходимые операции. На данный момент один из пациентов в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, что всего в салоне транспортного средства было около 20 пассажиров. Авария произошла, когда маршрутка переезжала через небольшой мост. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет. После этого мужчина сбежал с места ДТП.

"Сейчас идет розыск этого человека. Личность водителя установлена", – сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине перевернулся трактор с подростками, 16-летний парень погиб на месте.