Авария с автоцистерной под Днепром: 3-летний ребенок выжил, родители умерли

Игорь Кравченко Происшествия 13:49, 31.05.2020 Обновлено: 14:15, 31.05.2020

В субботу, 30 мая, возле села Приднепровское произошло лобовое столкновение автоцистерны DAF и автомобиля Opel.

Родители 3-летнего малыша, пострадавшие в аварии с автоцистерной на трассе Днепр – Никополь, умерли в больнице, сообщает "Информатор".

Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, за ночь его состояние стабилизировали, и уже готовят к переводу в отделение травматологии.

Родители ребенка, пострадавшего в ДТП, умерли в больнице
Информатор

Родители мальчика скончались. 33-летнюю женщину и ее 31-летнего супруга спасти не удалось. Женщина умерла утром. Состояние мужчины врачи оценивали, как стабильно тяжелое, но мужчину спасти не удалось, и позже он также умер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на трассе под Днепром автомобиль протаранил автоцистерну. В результате аварии пострадала семя с ребенком.

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