Атаковал в подъезде: в Днепре ребенок стал жертвой грабителя

В Днепре 1 октября неизвестный напал на ребенка и насильно отобрал у него телефон.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на проспекте Слобожанском. Об этом сообщила мама пострадавшего Ксения Калашник в Facebook-сообществе "Райончик".

В Днепре неизвестный обокрал ребенка Событие

"Сегодня после школы, примерно в 15:20, один ушлёпок зашел за моим ребёнком в подъезд (Слобожанский, 8/2) и с применением грубой силы отобрал телефон. Был одет в синюю жилетку, темные штаны, рост примерно 170, на лице под левым глазом крупная родинка", – рассказала Калашник.

На данный момент полиция занимается поиском преступника. Как отметили участники сообщества в комментариях под публикацией, подобные случаи здесь не в новинку.

В Днепре неизвестный ограбил ребенка Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пятиклассник "заминировал" школу и требовал деньги. Ученик одной из школ Днепра сообщил о минировании учебного заведения и потребовал 5 тыс. гривень за то, чтобы забрать взрывчатку. Из здания эвакуировали 700 учеников и учителей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал