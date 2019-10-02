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2 октября • обновлено в 13:53
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Атаковал в подъезде: в Днепре ребенок стал жертвой грабителя

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В Днепре 1 октября неизвестный напал на ребенка и насильно отобрал у него телефон.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на проспекте Слобожанском. Об этом сообщила мама пострадавшего Ксения Калашник в Facebook-сообществе "Райончик".

В Днепре неизвестный обокрал ребенка

В Днепре неизвестный обокрал ребенка

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"Сегодня после школы, примерно в 15:20, один ушлёпок зашел за моим ребёнком в подъезд (Слобожанский, 8/2) и с применением грубой силы отобрал телефон. Был одет в синюю жилетку, темные штаны, рост примерно 170, на лице под левым глазом крупная родинка", – рассказала Калашник.

На данный момент полиция занимается поиском преступника. Как отметили участники сообщества в комментариях под публикацией, подобные случаи здесь не в новинку.

В Днепре неизвестный ограбил ребенка

В Днепре неизвестный ограбил ребенка

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пятиклассник "заминировал" школу и требовал деньги. Ученик одной из школ Днепра сообщил о минировании учебного заведения и потребовал 5 тыс. гривень за то, чтобы забрать взрывчатку. Из здания эвакуировали 700 учеников и учителей.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок ребенок мобильный телефон
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