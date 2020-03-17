Артистов Оперного театра в Днепре изолировали с подозрением на коронавирус

Вернувшуюся из прерванных европейских гастролей труппу Днепропетровского академического театра оперы и балета отправили на карантин. У троих участников коллектива обнаружили повышение температуры.

Заболевших доставили под наблюдение медицинских работников Днепровской городской клинической больницы № 21. Их ждет прохождение теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Еще 45 человек находятся на обсервации на территории области. Их поместили в санаторий "Золотой век".

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"Сейчас трое участников труппы находятся в городской клинической больнице № 21. У них обычное ОРВИ или COVID-19 – определит дальнейшее наблюдение и обследование. Остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", – отметил директор департамента здравоохранения ДнепрОГА Валерий Сердюк.

В швейцарскую Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта. На гастроли отправились на двух автобусах. Всего – 44 артиста и работника сцены и 4 водителя. Проехав через Польшу и Германию, 14 марта труппа остановилась на ночлег во Франции. Из-за ситуации с коронавирусом и закрытием границы гастроли прервали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ведущая Нового канала и звезда социальных сетей Леся Никитюк cоздала авторскую Instagram-маску с надписью No panic, таким образом призвав своих фанатов не паниковать из-за пандемии коронавируса и строго соблюдать карантин.

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