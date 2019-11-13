4 года не на связи: полиция разыскивает пропавшую эмигрантку из Днепра. Фото

В розыск объявлена 34-летняя женщина из Днепра, которая бесследно исчезла после выезда из страны.

В последний раз пропавшая выходила на связь в 2015 году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полиция разыскивает пропавшую 34-летнюю днепрянку Трибун

Известно, что жительница Соборного района Днепра Ольга Кушнир летом 2015 года находилась на лечении в реабилитационном центре "Возрождение", что в Краснодаре Российской Федерации.

С этого времени родные потеряли с ней связь. На сегодня местонахождение женщины неизвестно.

Полиция разыскивает пропавшую 34-летнюю днепрянку ГУ НП в Днепроетровской области

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию об Ольге Кушнир, обратиться в Соборное отделение полиции Днепра, или сообщить по телефонам "102" или (097) 642-34-22.

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