+39! В Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом

По состоянию на 2 мая в Днепре выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Новые случаи были выявлены мобильными медицинскими бригадами, сообщает Департамент здравоохранения горсовета Днепра.
Большинство новых случаев заражения – контактные с зараженными при вспышке коронавируса, произошедшей ранее в городе Першотравенск.
В Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом
medikom.ua
На данный момент в Днепре всего официально зарегистрировано 142 человека с COVID-19.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 72 новых случаев заражения.
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