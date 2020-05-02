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3 мая • обновлено в 22:21
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Игорь Кравченко

+39! В Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом

2.2т
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По состоянию на 2 мая в Днепре выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Новые случаи были выявлены мобильными медицинскими бригадами, сообщает Департамент здравоохранения горсовета Днепра.

Большинство новых случаев заражения – контактные с зараженными при вспышке коронавируса, произошедшей ранее в городе Першотравенск.

В Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом

В Днепре произошла новая вспышка заражений коронавирусом

medikom.ua

На данный момент в Днепре всего официально зарегистрировано 142 человека с COVID-19.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 72 новых случаев заражения.

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Автор
Игорь Кравченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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